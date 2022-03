Éducation : des journalistes de France Télévisions revenus d'Ukraine rencontrent des élèves de seconde

Les journalistes de France Télévisions Stéphane Guillemot et Maryse Burgot, tout juste revenus d'Ukraine, ont rencontré des élèves d'une classe de seconde, en Seine-Saint-Denis, afin d'aborder la couverture médiatique de la guerre. "Quelle est la mission d'un reporter de guerre ?", demande une élève. "Par exemple, en Ukraine, c'est regarder ce qu'il se passe pour la population civile, regarder ce qu'il se passe pour les militaires, pour ceux qui combattent, et rendre le plus fidèlement possible ces faits-là à travers un sujet", lui répond Maryse Burgot.



"Je ne vais pas mourir pour faire des images "



"La limite, c'est qu'on ne peut pas aller partout et donc, en fonction de ce qu'on peut faire en prenant des risques acceptables, on fait les reportages qu'on peut", ajoute Stéphane Guillemot. Les deux journalistes répondent sans filtre aux questions des élèves sur la peur de la mort et le travail d'un reporter de guerre. "Je ne vais pas mourir pour faire des images", dit un élève, visiblement peu attiré par le métier.