DIRECT. Guerre en Ukraine : Washington dit "ne pas encourager" les frappes ukrainiennes en Russie

Ce qu'il faut savoir

Washington déclare "ne pas encourager" les attaques ukrainiennes de drones en Russie, à l'heure ou Moscou accuse Kiev de multiplier les attaques de drones contre des aérodromes sur son territoire. "Nous n'encourageons pas et nous n'aidons pas l'Ukraine à lancer des frappes en Russie", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. "Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Ukrainiens vivent chaque jour avec l'agression russe qui se poursuit", a-t-il ajouté, accusant Moscou de "faire de l'hiver une arme" en bombardant les infrastructures civiles de l'Ukraine. Suivez notre direct.

Volodymyr Zelensky près de Bakhmout mardi. Le président ukrainien s'est rendu mardi près du front, non loin de Bakhmout, le principal champ de bataille de l'est de l'Ukraine. "L'est de l'Ukraine est l'axe (du front) le plus difficile", a déclaré le dirigeant à des militaires, à l'occasion de la journée des forces armées. "Merci pour votre résilience", a-t-il ajouté, avant de remettre des décorations. Dans le bastion prorusse de Donetsk, six civils ont été tués dans des frappes ukrainiennes, selon les autorités locales.

Un sommet UE-Balkans "historique". Les dirigeants des pays de l'Union européenne et des Balkans occidentaux ont affiché à Tirana (Albanie) leur volonté de donner un nouvel élan à leurs relations. Le président du Conseil européen Charles Michel, a jugé "historique" ce sommet UE-Balkans. La guerre en Ukraine a aussi souligné l'importance pour les Européens de stabiliser cette région fragile du sud-est de l'Europe, d'y contrer l'influence de Moscou.