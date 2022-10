DIRECT. Guerre en Ukraine : "vous serez tués un par un" tant que le "problème" Poutine ne sera pas résolu, lance Zelensky aux Russes

La situation a poussé le gouvernement à débloquer de nouveaux moyens. La Guyane française est devenue une porte d'entrée de plus en plus importante de la cocaïne dans l'Hexagone. France 2 a suivi les acteurs qui luttent contre ce trafic, à Cayenne (Guyane) et à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne).