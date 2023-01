DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky remercie Washington après l'annonce d'une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars

Ce qu'il faut savoir

"C'est exactement ce dont nous avons besoin". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué vendredi soir le versement d'une nouvelle tranche d'aide militaire annoncé plus tôt par les Etats-Unis. Evaluée à plus de 3 milliards de dollars (2,81 milliards d'euros), cet aide comporte notamment 50 blindés d'infanterie de type Bradley et des dizaines d'autres véhicules blindés. Suivez l'actualité de la journée du samedi 7 janvier dans le dossier de la guerre en Ukraine en direct sur franceinfo.

La "tranche d'aide militaire la plus élevée" jamais promise par Washington. Ces trois milliards de dollars, qui comprennent la fourniture de véhicules blindés d'infanterie Bradley, de transports de troupes et d'obusiers, constituent la "tranche d'aide militaire la plus élevée en valeur totale que nous ayons promise jusqu'ici", s'est félicitée Laura Cooper, vice-secrétaire adjointe de la Défense, chargée de la Russie au Pentagone.

Les affrontements continuent à Bakhmout. Les duels d'artillerie se sont poursuivis vendredi à Bakhmout, le point chaud du front dans l'est de l'Ukraine, et les bombardements dans d'autres régions malgré l'annonce par Moscou d'un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures.

Kiev ne croit pas au cessez-le-feu de Moscou. L'Ukraine a mis en doute la sincérité de l'initiative russe, y voyant un "acte de propagande". Selon son président Volodymyr Zelensky, il s'agit d'une "excuse dans le but d'au moins arrêter l'avancée de nos troupes dans le Donbass", une vaste région industrielle de l'est, et de ravitailler en équipements et munitions les soldats russes, tout en les faisant se "rapprocher" des positions ukrainiennes.