DIRECT. Guerre en Ukraine : suivez l'émission spéciale de la chaîne franceinfo depuis Kiev

Ce qu'il faut savoir

Alors que le conflit russo-ukrainien entre dans son dixième mois, franceinfo délocalise son antenne à Kiev, vendredi 9 décembre, afin de se tenir au plus de près des Ukrainiens et de comprendre leur quotidien. Cette émission exceptionnelle se déroulera au sein du Musée national de l'histoire de l'Ukraine. De 17 heures à 19 heures, Louis Laforge, accompagné de Lucie Chaumette, recevra un grand nombre d'invités.

Education, travail, santé, chauffage... Comment les Ukrainiens font-ils pour poursuivre leur existence, sous la menace des bombes russes ? A quoi ressemble la vie culturelle ? Comment s'organise la vie associative ? Autant de questions auxquelles tenteront de répondre artistes, enseignants, étudiants, activistes et soignants qui seront invités à apporter leurs témoignages sur leur vie en Ukraine en temps de guerre.

De nombreux reportages. Lucie Chaumette parcourra Kiev et recueillera le témoignage des habitants. En parallèle, l'émission diffusera des reportages réalisés par les envoyés spéciaux de France Télévisions dans tout le pays : Ben Barnier, Naoufel El Khaouafi et Agnès Vahramian. Franceinfo proposera ainsi un large état des lieux d'un conflit qui éprouve le pays et sa population. Cette émission, réalisée en collaboration avec la télévision publique ukrainienne Suspilne et la chaîne de télévision 1+1, sera également diffusée en direct sur franceinfo.fr, qui la proposera ensuite en replay.

Un conflit qui ne faiblit pas. Sur les fronts, les combats se poursuivent. La flotte russe a abattu jeudi un drone au large du port de Sébastopol en Crimée, ont indiqué les autorités locales, au moment où des attaques attribuées à Kiev se sont multipliées ces dernières semaines contre des bases russes, dont certaines situées à plusieurs centaines de kilomètres de l'Ukraine.