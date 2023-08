Direct Guerre en Ukraine : nouvelle attaque de drones contre Moscou, un immeuble de bureaux endommagé

La Russie a déjoué, mardi 1ᵉʳ août, une nouvelle attaque ukrainienne de drones contre Moscou et sa région, ont déclaré les autorités russes, affirmant que l'un de ces engins a percuté un immeuble de bureaux d'un quartier d'affaires moscovite, déjà visé le week-end dernier. Un drone "a été neutralisé par (des moyens de) guerre électronique et, ayant perdu le contrôle, s'est écrasé sur le territoire" du quartier d'affaires de Moscou City, a précisé la Défense russe. "Il n'y a pas d'information au sujet de victimes", a, de son côté, déclaré le maire.

Deux autres drones ont été détruits par la défense aérienne au-dessus du territoire des districts d'Odintsovo et Narofominsk, dans la région de Moscou. L'armée russe a aussi assuré avoir repoussé pendant la nuit une attaque de trois drones navals ukrainiens contre ses patrouilleurs en mer Noire. Suivez notre direct.

L'aéroport international de Moscou temporairement fermé. L'aéroport Vnoukovo de Moscou a été temporairement fermé tôt mardi avant de retrouver son activité normale, a relevé l'agence de presse publique TASS. Il avait également été brièvement fermé tôt dimanche lors de la précédente attaque de drones rapportée par la Russie.

Le Nicaragua accuse les Etats-Unis et l'OTAN de tenter de "détruire" la Russie. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a déclaré lundi que la guerre en Ukraine impliquait aussi les "impérialistes" des Etats-Unis et de l'OTAN, qui "tentent de détruire la Russie dans le but de s'imposer en maîtres de la planète". En Amérique latine, ce pays est l'un des alliés forts de Moscou.

Six morts à Kryvyï Rig, la ville natale de Volodymy Zelensky. Tôt lundi, Kryvyï Rig, la ville natale de Voldymyr Zelensky, située dans le centre de l'Ukraine, a été la cible de deux missiles russes. L'un d'entre eux a détruit un pan entier d'un immeuble, faisant six morts, dont une fillette de 10 ans et sa mère, et 75 blessés, selon le responsable de l'administration militaire de cette cité.