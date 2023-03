DIRECT. Guerre en Ukraine : les troupes russes continuent de progresser à Bakhmout

Ce qu'il faut savoir

La pression sur l'armée ukrainienne s'intensifie à Bakhmout, les troupes russes continuant de progresser dans la périphérie nord de cette ville-symbole. "La défense ukrainienne de la ville de Bakhmout est soumise à une pression de plus en plus forte, avec des combats intenses dans et autour de la ville", a tweeté samedi 4 mars le ministère de la Défense britannique. Il a fait état d'une "progression" du "groupe Wagner et de l'armée régulière russe dans la banlieue nord de la ville désormais vulnérable à des attaques venant de trois côtés".

En conséquence, Kiev "renforce la zone avec des unités d'élite et, lors des 36 dernières heures, deux ponts clé à Bakhmout ont été détruits, notamment un pont vital reliant la cité à la dernière principale route de ravitaillement", a poursuivi le ministère britannique. Suivez notre direct.

Le ministre de la Défense russe s'est rendu sur le front. Sergueï Choïgou a inspecté un "poste de commandement" sur le front dans l'est de l'Ukraine, dans "la direction Donetsk-Sud", a annoncé samedi son ministère, au moment où fait rage la bataille pour la ville de Bakhmout. Le lieu exact et la date de ce déplacement n'ont pas été spécifiés.

La présidente du Parlement européen espère l'ouverture de négociations d'adhésion avec Kiev cette année. Roberta Metsola, en visite samedi en Ukraine, a affirmé "avoir l'espoir" que des négociations d'adhésion pourront s'ouvrir cette année entre Kiev et Bruxelles. "L'avenir de l'Ukraine est dans l'Union européenne", a déclaré la responsable maltaise, qui a rencontré le président Volodymyr Zelensky à Lviv (ouest). "Je suis impressionnée par le rythme avec lequel la Verkhovna Rada [le Parlement ukrainien] et le gouvernement progressent dans la candidature à l'UE", a-t-elle ajouté.

Sergueï Lavrov moqué pour des propos sur l'origine de la guerre. En déplacement en Inde, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclenché l'hilarité vendredi en tenant des propos niant la responsabilité de son pays dans l'origine de la guerre en Ukraine. "Vous savez, la guerre que nous tentons d'arrêter, qui a été lancée contre nous en utilisant des Ukrainiens...", a déclaré le chef de la diplomatie russe à New Delhi, en marge du G20. Ces quelques mots ont provoqué de nombreux rires dans la salle, interrompant brièvement sa prise de parole.

Une nouvelle aide américaine à Kiev. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi un nouveau soutien militaire à l'Ukraine à hauteur de 400 millions de dollars (375 millions d'euros), lors de la visite à Washington du chancelier allemand, Olaf Scholz. Cette aide concerne des munitions pour les systèmes de lance-roquettes Himars utilisés avec efficacité par les forces ukrainiennes, ainsi que pour les véhicules blindés de type Bradley et autres équipements, selon le département d'Etat américain.