Le chef de la diplomatie russe s'exprimait sur la guerre lors du forum "Dialogue de Raisina", à New Delhi, vendredi.

En déplacement en Inde, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclenché l'hilarité vendredi 3 mars en tenant des propos niant la responsabilité de son pays dans l'origine de la guerre en Ukraine. "Vous savez, la guerre que nous tentons d'arrêter, qui a été lancée contre nous en utilisant des Ukrainiens...", a déclaré le chef de la diplomatie russe au forum "Dialogue de Raisina", à New Delhi, en marge du G20. Ces quelques mots ont provoqué de nombreux rires dans la salle, interrompant brièvement sa prise de parole, comme l'a capté l'agence de presse indienne Asian News International (ANI).







Le conflit russo-ukrainien "a bien sûr influencé la politique russe, ce qui inclut la politique énergétique. (…) On ne dépendrait plus d'un partenaire occidental, on ne leur permettrait plus de faire exploser des gazoducs", a poursuivi Sergueï Lavrov, en référence aux explosions qui ont endommagé les gazoducs nord-européens Nord Stream 1 et 2, en septembre dernier, et pour lesquels Russes et Occidentaux se rejettent la responsabilité. Pendant son intervention au forum, vendredi, le chef de la diplomatie a à nouveau évoqué ce qu'il estime être une volonté des pays occidentaux de faire subir à la Russie "une défaite stratégique".

Depuis le début du conflit russo-ukrainien, en février 2022, Vladimir Poutine et les principaux responsables du pouvoir russe avancent que l'Ukraine et plus largement les pays occidentaux ont provoqué l'affrontement actuel. "C'est eux qui sont coupables de la guerre, nous utilisons la force pour l'interrompre", a ainsi réaffirmé le maître du Kremlin, lors de son adresse à la nation, le 21 février.

"La possibilité de la poursuite du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombent entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l’actuel régime de Kiev", a-t-il également défendu un an après le début de la guerre, alors que Kiev et les capitales occidentales martèlent quant à elles que Moscou est directement responsable du conflit en raison de l'invasion du territoire ukrainien par les forces russes.