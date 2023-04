DIRECT. Guerre en Ukraine : les dépenses militaires en Europe au plus haut depuis la Guerre froide

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "[Les investissements dans les armées] sont tirés par la guerre en Ukraine, qui pousse les budgets européens vers le haut, mais aussi par les tensions non résolues et croissantes en Asie de l'Est."

: C'est à la fois la plus forte croissance enregistrée depuis plus de 30 ans, et le retour (en dollars constants) au niveau des dépenses de 1989, année de la chute du mur de Berlin. En résumé, selon l'un des coauteurs de l'étude, "du jamais vu depuis la fin de la Guerre froide".

: Les dépenses militaires en Europe ont redépassé l'an dernier leur niveau de la fin de la Guerre froide. Selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), référence dans ce domaine, les Européens ont dépensé, après déduction de l'inflation, 13% de plus pour leurs armées en 2022.