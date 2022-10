DIRECT. Guerre en Ukraine : le président américain et le nouveau Premier ministre britannique s'accordent sur le besoin "soutenir" Kiev

Ce qu'il faut savoir

Le conflit en Ukraine au sommaire de leur premier échange téléphonique. Le président américain, Joe Biden, et le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, se sont accordés, mardi 25 octobre, "sur l'importance de travailler ensemble pour soutenir l'Ukraine et pour tenir la Russie responsable de son agression", rapporte la Maison Blanche. Plus tôt dans la journée, Joe Biden avait félicité Rishi Sunak sur Twitter pour son accession à Downing Street, disant se réjouir du renforcement de la coopération entre les deux pays "sur des questions essentielles à la sécurité et la prospérité mondiales". Suivez notre direct.

"Le risque d'un problème nucléaire civil" est devenu "permanent", selon un chercheur. Sur franceinfo, Edouard Jolly, spécialiste en théorie des conflits armés et philosophie de la guerre à l'Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole militaire alerte mercredi sur le "risque d'un problème nucléaire civil, d'un accident en particulier dans la centrale nucléaire de Zaporijjia" devenu "permanent". "Les ouvriers ukrainiens ont dû mal à accéder aux installations de la plus grande centrale d'Europe", régulièrement visée par des bombardements.

La Russie réitère ses accusations de "bombe sale". Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, mardi, la Russie a de nouveau accusé l'Ukraine de préparer une "bombe sale", une affirmation démentie par Kiev et les pays occidentaux.

Volodymyr Zelensky demande une aide de 38 milliards de dollars. Le président ukrainien s'est exprimé mardi lors d'une conférence internationale consacrée à la reconstruction de l'Ukraine à Berlin. Il a réclamé une aide financière pour couvrir le déficit budgétaire du pays, estimé à 38 milliards de dollars l'an prochain.