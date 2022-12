DIRECT. Guerre en Ukraine : le Kremlin affirme qu'un tribunal sur l'intervention russe en Ukraine n'aurait "aucune légitimité"

Ce qu'il faut savoir

Le Kremlin a affirmé, jeudi 1er décembre, que la création d'un tribunal pour juger les actions de Moscou en Ukraine, notamment de possibles crimes de guerre, n'aurait "aucune légitimité". Bruxelles, mercredi, s'était déclaré favorable à un tel projet. "En ce qui concerne ces tentatives de créer des tribunaux, elles n'auront aucune légitimité, nous ne les accepterons pas et nous les condamnerons", a indiqué à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Suivez notre direct.

Près de la moitié du réseau électrique ukrainien reste hors d'usage. "La Russie a détruit 40% du système énergétique ukrainien avec des attaques terroristes aux missiles, a affirmé l'opérateur privé DTEK, jeudi, dans un communiqué publié sur Telegram, des dizaines de travailleurs de l'énergie ont été tués et blessés". Une semaine après les dernières frappes russes sur les infrastructures énergétiques, DTEIK souligne les efforts "de jour comme de nuit" des électriciens pour les réparer.

La Russie dénonce des propos "pas chrétiens" du pape François. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé jeudi les propos du pape François qui avait qualifié de "cruels" les soldats russes issus de certaines minorités ethniques et combattant en Ukraine.

L'Assemblée nationale condamne "le crime d'agression" de la Russie envers l'Ukraine. Les députés français ont affirmé mercredi leur "soutien le plus total" à Kiev dans une résolution adoptée à une forte majorité. Déposé par les groupes de la majorité présidentielle, le texte appelle à "une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia", la plus grande d'Europe, et affirme le soutien de l'Assemblée "à l'Ukraine, son peuple, sa souveraineté et son intégrité territoriale".