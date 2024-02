Direct Guerre en Ukraine : le G7 entend "empêcher les efforts" de la Russie pour "construire sa machine de guerre"

"Nous continuerons à faire monter le coût de la guerre russe." Les dirigeants des pays du G7 ont promis samedi 24 février de "faire monter le coût de la guerre" pour la Russie à l'issue d'un sommet virtuel où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à livrer leur aide militaire à "temps" à son pays affaibli à l'aube d'une troisième année de guerre. Le G7 souhaite ainsi continuer "à baisser ses sources de revenus et empêcher ses efforts pour construire sa machine de guerre, comme le montrent les paquets de sanctions que nous avons récemment adoptés". Suivez notre direct.

• Un discours de Volodymyr Zelensky attendu. Le président ukrainien doit donner une conférence de presse, dimanche, à l'occasion des deux ans de l'invasion russe dans son pays. L'Ukraine "vaincra" la Russie, a proclamé Volodymyr Zelensky, dans un discours à l'aéroport militaire de Gostomel, près de Kiev, théâtre d'une bataille clé avec les Russes dans les premiers jours du conflit. Le président ukrainien a aussi demandé de l'aide militaire à ses alliés.

• Des milliers de personnes manifestent en France pour l'Ukraine. A Paris et dans une dizaine d'autres villes françaises, des milliers de personnes, ukrainiennes et françaises, souvent enroulés dans le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine, se sont rassemblés, samedi, pour dire leur solidarité mais aussi leur inquiétude au moment où les forces de Kiev, en manque d'armes et de munitions, sont dans une position très difficile face aux troupes russes.

• Une nouvelle salve de sanctions occidentales. Le président des Etats-Unis a annoncé vendredi la plus importante salve de sanctions américaines depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces mesures sont censées y remédier mais les responsables russes les ont balayées. Le numéro deux du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a juré vengeance et de faire "souffrir" les "ennemis" occidentaux.