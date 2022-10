DIRECT. Guerre en Ukraine : "Il y a de nouveaux villages libérés dans plusieurs régions", annonce Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

L'Ukraine fait plus que résister. "Il y a de nouveaux villages libérés dans plusieurs régions", a annoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans son message quotidien lundi 3 octobre dans la soirée. "Des combats acharnés se poursuivent dans de nombreuses zones du front", juge le dirigeant, qui évoque des pertes russes de plus en plus importantes. Suivez notre direct.

La contre-offensive ukrainienne se poursuit. Après avoir libéré la ville de Lyman, dans la région de Donestk dans l'est de l'Ukraine, les troupes ukrainiennes continuent d'avancer, selon l’Institute for the Study of War.

La Corée du Nord soutient l'annexion russe des territoires ukrainiens. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Jo Chol Su, a défendu ces référendums comme étant parfaitement légitimes et "organisés conformément à la Charte des Nations unies établissant les principes de l'égalité des peuples", selon l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporijjia libéré. Igor Mourachov avait été arrêté vendredi par la Russie, qui contrôle le site. Sa libération a été annoncée lundi par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui dispose d'experts sur place.