DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev accuse la Russie de préparer une "déportation massive" des habitants des régions annexées

Ce qu'il faut savoir

Alors que les bombardements ont continué partout en Ukraine, y compris dans la capitale, Kiev a accusé la Russie de préparer une "déportation massive" de la population des territoires récemment annexés. Dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, l'administration russe a commencé à déplacer, mercredi 19 octobre, "50 000 à 60 000" personnes en quelques jours, sur l'autre rive du Dniepr. Mais pour le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Oleksiy Danilov, on assiste plutôt à "la préparation de la déportation massive de la population ukrainienne" vers la Russie "afin de modifier la composition ethnique des territoires occupés".

Le président ukrainien a mis en garde les habitants des régions annexées contre une campagne d'enrôlement de force par l'armée russe. "Essayez de quitter le territoire occupé. Et si vous ne pouvez pas le faire et que vous vous retrouvez dans des unités militaires russes, essayez à la première occasion de déposer les armes et d'aller vers les positions ukrainiennes", a-t-il lancé. Suivez notre direct.

L'Ukraine restreint sa consommation d'énergie. Pour faire face à la destruction de ses infrastructures par l'armée russe à l'approche de l'hiver, Volodymyr Zelensky a appelé, mercredi, la population à se préparer à "tous les scénarios possibles". "Nous nous attendons à ce que la terreur russe se dirige contre les installations énergétiques jusqu'à ce qu'avec l'aide de nos partenaires, nous soyons capables de détruire 100% des missiles et des drones", a-t-il ajouté.

La Russie et l'Iran nient la fourniture de drones. La Russie et l'Iran ont fermement démenti toute fourniture par Téhéran de drones armés à Moscou. L'un après l'autre, l'ambassadeur russe adjoint auprès des Nations unies, Dmitri Polianski, et l'ambassadeur iranien, Amir Saïd Iravani, se sont succédé devant la presse à la porte du Conseil de sécurité, après deux heures de réunion à huis clos sur le dossier des drones iraniens en Ukraine. Le diplomate russe a fustigé "des accusations sans fondement, des théories du complot" et affirmé que les drones "étaient fabriqués en Russie". L'ambassadeur iranien a pour sa part balayé des "allégations sans fondement et sans substance", répétant que son pays souhaitait un "règlement pacifique" du conflit ukrainien.

L'UE prépare des sanctions contre Téhéran. Téhéran a nié à plusieurs reprises ces derniers jours fournir des armes et des drones à la Russie pour ses opérations en Ukraine. Mais sur le terrain, l'armée de l'air de Kiev a affirmé mercredi avoir détruit 223 drones iraniens depuis mi-septembre. De même à Bruxelles, la porte-parole de la diplomatie européenne, Nabila Massrali, a annoncé que l'UE avait rassemblé "suffisamment de preuves" démontrant que les drones utilisés par Moscou ont été fournis par Téhéran. Elle a dit que les 27 préparaient "une réponse européenne claire, rapide et ferme". Une liste de sanctions leur a été soumise et une décision est attendue "dans le courant de la semaine", selon une source diplomatique.