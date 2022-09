DIRECT. Guerre en Ukraine : des référendums d'annexion par la Russie seront organisés dans le Donbass et à Kherson du 23 au 27 septembre, annoncent les séparatistes

Ce qu'il faut savoir

Les territoires séparatistes prorusses de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, ainsi que la région de Kherson, vont organiser des référendums pour intégrer la Russie, du vendredi 23 au mardi 27 septembre, ont rapporté mardi 20 septembre leurs autorités et les agences de presse officielles. L'intégration à la Russie des provinces de Donetsk, de Louhansk et de Kherson représenterait une escalade majeure dans le conflit.

L'un des principaux représentants pro-Moscou du Donbass, Denis Pouchiline, président de la république populaire de Donetsk, a affirmé sur la messagerie Telegram que les républiques autoproclamées prorusses de Donetsk et Louhansk "travaillaient activement" depuis lundi soir à l'organisation d'un référendum pour rejoindre la Russie. Il a également précisé n'avoir "aucun doute" sur l’issue du scrutin. Suivez notre direct.

Kiev promet de "liquider" la "menace" russe et dénonce un "chantage" de la part de Moscou. Après l'annonce de la tenue de ces référendums, Kiev a réagi en promettant "régler la question russe". "La menace ne peut être liquidée que par la force", a écrit sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, dénonçant un "chantage" de la part de Moscou, motivé par "la peur de la défaite".

Le conflit ukrainien au coeur de la 77ème Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l'ONU de mardi jusqu'à samedi à New-York (Etats-Unis). Une conférence marquée par l'absence du président russe, Vladimir Poutine et de son homologue chinois, Xi Jinping.