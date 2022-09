Guerre en Ukraine, absence des présidents russe et chinois, nucléaire iranien... Quels sont les points de tension de l' Assemblée générale des Nations unies

Les chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune des Nations unies, à partir de mardi 20 septembre jusqu'à samedi 24 septembre. Cette semaine est le moment phare de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient de septembre à décembre. Pour autant, chaque chef d'État ou de gouvernement, chaque représentation dispose librement de son propre ordre du jour.

>> Crise climatique, alimentation, guerre en Ukraine... attendu à l'ONU, Emmanuel Macron se pose en rassembleur face aux divisions internationales

C'est traditionnellement le Brésil qui ouvre le bal de ces allocutions. Jair Bolsonaro sera donc le premier à prendre le micro, ce mardi après-midi. Un président brésilien en campagne pour sa réelection, qui risque donc de s'adresser depuis le perchoir des Nations unies au moins autant aux Brésiliens qu'à ses homologues internationaux.

Vladimir Poutine et Xi Jinping absents

Cette 77e Assemblée générale de l'ONU réunit cette semaine 157 chefs d'État ou de gouvernement sur les 193 États représentés aux Nations unies, ceux qui ont fait le déplacement à New York. Les absences les plus remarquables ? Celles de Vladimir Poutine et de Xi Jinping bien sûr ! Les leaders chinois et russes se sont rencontrés jeudi 15 septembre, à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan. Ils ont choisi de ne pas s'adresser au reste du monde alors même que les actions, notamment celles de la Russie avec sa guerre en Ukraine sont au cœur de certains déséquilibres, exacerbant la crise énergétique ou la crise alimentaire mondiale.

Autre abcès de fixation : l'Iran. Nombreux seront ceux qui regarderont avec attention le discours du président Ebrahim Raissi, prévu mercredi, guettant la moindre inflexion qui pourrait laisser supposer que l'Iran est disposé à reprendre les négociations sur le nucléaire. Dès ce mardi, le président iranien doit d'ailleurs s'entretenir à ce sujet avec son homologue français, en marge de l'Assemblée générale.

De nombreux entretiens bilatéraux

En plus de sa rencontre avec Ebrahim Raissi, Emmanuel Macron enchaînera trois autres entretiens bilatéraux, avec les chefs de gouvernement pakistanais, britannique et libanais, avant de s'adresser à l'Assemblée générale à 20h (heure française) pour son discours publics.

En amont, la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna a, durant la seule journée de lundi, mené pas moins de huit entretiens formels ou informels avec ses homologues européens, indien, émiratie, chinois, russe, irakien ou encore jordanien. Ce rythme quotidien sera maintenu jusqu'à la fin de la semaine pour Catherine Colonna, jusqu'à mercredi soir pour Emmanuel Macron. Dernier entretien bilatéral prévu pour le président français, mercredi après-midi, avec Joe Biden.