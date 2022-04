DIRECT. Guerre en Ukraine : de nouvelles sanctions contre la Russie discutées aujourd'hui à Bruxelles

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: On fait un point sur l'actualité de cette matinée, fortement marquée par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle :



On prend les mêmes, et on recommence : le second tour de la présidentielle opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président sortant obtient 27,60% des voix, devant la candidate du RN, avec 23,41%, selon les résultats quasi définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur. Jean-Luc Mélenchon rate la qualification d'un souffle (21,95%).



Le scrutin a été marqué par le vote "utile", empêchant un certain nombre de candidats de passer la barre des 5%, qui assure le remboursement des frais de campagne. EELV est dans une "situation critique", assure son secrétaire national Julien Bayou sur franceinfo. Suivez les réactions dans notre direct.



La banque française Société générale annonce "cesser ses activités" en Russie et va céder la totalité de sa participation dans Rosbank, poids lourd du secteur bancaire russe, ainsi que ses filiales d'assurance dans le pays, selon un communiqué.



Les départements du Tarn et de la Haute-Garonne sont placés en vigilance orange pour vent violent par Météo France, à partir de 18 heures. Dans ces deux départements, le vent d'autan se renforcera progressivement, atteignant jusqu'à 120 km/h localement.

: Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discutent à Luxembourg d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou. Mais l'arrêt des achats de pétrole et de gaz pour cesser de financer l'effort de guerre russe divise toujours les Vingt-Sept, il n'y a donc pas de nouvelle décision à attendre aujourd'hui.

: Plusieurs rassemblements prorusses controversés se sont tenus ce week-end en Allemagne à l'initiative de l'importante communauté russophone du pays, qui s'estime victime de discriminations depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou. (MICHAEL MATTHEY / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)

: Après le bombardement de Kramatorsk, vendredi, de nombreux habitants refusent de fuir malgré la peur, selon notre journaliste sur place. Certains préfèrent parfois rester que de voir leur famille séparée. D'autres en font une question de patriotisme et croient en la victoire des forces ukrainiennes. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

: Le chancelier autrichien Karl Nehammer est le premier dirigeant européen à se rendre à Moscou depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, pour rencontrer Vladimir Poutine. Une "mission à risque" alors que Kiev se prépare à une offensive russe massive dans l'est.

: Cette décision de la Société générale devrait conduire à un impact négatif dans ses comptes de 3,1 milliards d'euros, précise la banque. Malgré les critiques, elle avait poursuivi jusque-là ses activités en Russie, en dépit de l'invasion de l'Ukraine démarée le 24 février.

