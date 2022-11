DIRECT. Guerre en Ukraine : "Cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine", alerte l'OMS

#EMPLOI Les patrons proposent de meilleurs salaires et davantage de CDI, mais ils ont toujours autant de mal à recruter, selon une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) dévoilée par France Inter. Plus de la moitié des employeurs des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) n'arrivent toujours pas à trouver le bon profil, ils sont 53% à chercher à embaucher. Nous vous donnons plus de détails dans cet article.