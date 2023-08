Direct Guerre en Ukraine : attaque russe meurtrière sur un centre de transfusion sanguine dans l'est du pays

Une bombe russe sur un centre de transfusion sanguine dans l'est de l'Ukraine a fait "des morts et des blessés", samedi 5 août, a déclaré Volodymyr Zelensky. Parlant depuis l'Arabie Saoudite, où s'est tenue une réunion incluant des puissances émergentes proches de la Russie pour discuter de la "crise ukrainienne", le président ukrainien a qualifié cette attaque de "crime de guerre", et a dépeint les Russes comme des "bêtes qui détruisent tout ce qui permet simplement de vivre". Suivez la situation dans notre direct.

En Arabie saoudite, des discussions "pas faciles" sur l'Ukraine. Le premier jour s'est achevé samedi soir après plusieurs heures de discours des délégations présentes et une longue discussion à huis clos, ont fait savoir des participants. Comme prévu, aucune déclaration finale ne sera publiée dimanche, mais une source européenne a fait état d'un terrain d'entente sur des points clés, en particulier sur le respect de "l'intégrité territoriale et de la souveraineté" de l'Ukraine qui doit être "au cœur de tout accord de paix". "La Chine a participé activement et s'est montrée positive à l'idée d'une nouvelle rencontre", a ajouté la source européenne après la réunion.

Une frappe de missiles russes a touché le constructeur aéronautique Motor Sich. C'est ce qu'a affirmé, samedi, le président ukrainien. Motor Sich, important constructeur aéronautique qui fabrique notamment des moteurs pour avions et hélicoptères, avait été nationalisé par l'Etat ukrainien en 2021. Il en avait ensuite pris le contrôle direct en novembre 2022 au côté d'autres entreprises "d'importance stratégique", dont les actifs étaient gérés par le ministère de la Défense pour "assurer les besoins urgents des forces armées".

Le Japon condamne les menaces nucléaires russes. Le Premier ministre japonais a dénoncé dimanche les menaces russes de recourir à ses armes nucléaires, au moment où le Japon commémore le 78e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima par les Etats-Unis. "Le chemin vers d'un monde dénucléarisé devient de plus en plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire et la menace nucléaire de la Russie", a déploré Premier ministre Fumio Kishida.