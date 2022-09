DIRECT. Guerre en Ukraine : "450 tombes" découvertes près d'Izioum, une ville reprise aux Russes

#FEDERER Une autre légende du tennis a souhaité au Suisse la "bienvenue au club des retraités" : Serena Williams, qui a elle-même disputé son dernier match il y a deux semaines. "Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes - dont moi - et nous ne l'oublierons jamais", écrit sur Instagram l'Américaine de 40 ans, un an de moins que Roger Federer.