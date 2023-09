Direct Elon Musk : à quel jeu joue le milliardaire de X/Twitter, Tesla, SpaceX dans la guerre en Ukraine ?

Comment Elon Musk s’est-il retrouvé impliqué dans la guerre en Ukraine ? C’est le sujet du Talk de franceinfo de ce jeudi 14 septembre. Ludovic Pauchant reçoit la journaliste franco-ukrainienne Marianna Perebenesiuk, Olivier Lascar auteur de “Enquête sur Elon Musk” et le blogger, streamer LamHua.

Mardi 12 septembre, le journaliste américain Walter Isaacson a publié aux États-Unis la biographie très attendue sur Elon Musk. Ce dernier a passé plus de deux ans dans les pas du milliardaire et a bénéficié de nombreuses interviews de celui-ci, ainsi que de sa famille, de ses collaborateurs et d’anciens employés.

Une biographie qui dépeint les obsessions et les méthodes brutales du milliardaire

Elon Musk a totalement autorisé la rédaction de cet ouvrage par le “serial biographe”. Il dépeint un individu complexe, torturé, obsédé par la conquête de l’espace et dépourvu d’empathie. Selon Walter Isaacson, Elon Musk est décrit comme étant un “grand enfant”, marqué par une jeunesse durant laquelle il a été victime de harcèlement à l’école.

Le milliardaire considère Donald Trump comme “un escroc un peu cinglé”, que le “virus woke” présente un risque de faire dérailler la colonisation d’autres planètes, en particulier Mars, car ce militantisme est “anti-humain” et doit être “stoppé”, selon lui.

Dans sa manière de diriger les entreprises, Walter Isaacson met en avant un homme “attiré par la tempête et le drame”, sujet à des “oscillations émotionnelles imprévisibles”. Sont évoqués à travers la biographie les excès de colère d’Elon Musk, furieux quand ses employés ne répondent pas à ses attentes, voire prêt à les humilier si ces derniers résistent.

Elon Musk impliqué dans la guerre en Ukraine

Le journaliste américain évoque dans son ouvrage l’implication du célèbre milliardaire dans la guerre en Ukraine. Elon Musk considère le système de satellites SpaceX, dont il est le propriétaire, comme vital pour les populations situées en zone de guerre. Si celui-ci a accepté d’aider les ukrainiens en leur fournissant des stations Starlink, pour faire face à la menace des hackers russes, Walter Isaacson révèle que le chef d’entreprise a empêché une attaque ukrainienne contre une base de la marine russe l’an dernier.

Ce réseau est un outil clé pour Kiev, très utilisé par les soldats sur le terrain. “Si j’avais accepté leur demande, SpaceX aurait été clairement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade de conflit” a déclaré Elon Musk. Ces déclarations ont été fermement condamnées par le conseiller à la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak.

