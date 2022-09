Désintox. Russie : non il n'y a pas eu des dizaines de kilomètres de bouchon pour fuir la mobilisation à la guerre en Ukraine

Alors que Vladimir Poutine a annoncé une “mobilisation partielle” des réservistes de l’armée, et que le nombre de personnes concernées est encore sujet à caution, plusieurs manifestations anti-guerre ont éclaté. Et des Russes tenteraient de quitter le pays par tous les moyens.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo a été particulièrement partagée. On y voit un embouteillage à la frontière entre la Russie et la Finlande, qui ferait plus de 35 kilomètres, selon les informations données en ligne.

Contactés par Désintox, les gardes-frontières finlandais démentent la véracité de la vidéo, et font remarquer que les couleurs ne correspondent pas à celles de l’automne. De fait, Désintox a retrouvé l’auteur de cette vidéo, Igor, un Russe qui dénonce sur son compte Tiktok l’instrumentalisation de ses images. « C'est une vidéo du 29 août. Je l'ai publiée sur Youtube et Tiktok avant mercredi », c’est-à-dire avant l’annonce de Vladimir Poutine. « C'est une queue ordinaire à la frontière » affirme l’auteur des images.

« Cela ne veut pas dire que des Russes n'essaient pas de quitter le pays, en passant en Géorgie, au Kazakhstan en Mongolie ou en Finlande. »

Il y a bien une augmentation du trafic à la frontière sud-est expliquent les gardes-frontières finlandais. Même si le nombre de passages de la frontière consécutif à l'annonce de la mobilisation est resté inférieur à celui d'un week-end en temps normal, affirment à Désintox les autorités finlandaises.

