Des cours de français pour les réfugiés ukrainiens en Normandie

Ils ont fui leur pays en guerre il y a une quinzaine de jours. Arrivés sur le sol français, ils ont été accueillis en Normandie. Lyudmila et sa famille ont trouvé refuge chez sa mère qui vit près de Dieppe, à Hautot-sur-Mer, en Seine-Maritime.

L’apprentissage du français

Pour aider le couple à se débrouiller au plus vite, une bénévole assure a ces deux adultes un cours de français plusieurs fois par semaine. Cette retraitée travaille sur les syllabes, les mots et les thématiques. « Le but, c’est que dans un mois, ils puissent commencer à aller chez le boulanger, à demander leur baguette, à faire leurs courses mais aussi savoir compter, pour pouvoir payer avec des euros » explique Véronica Lemaitre. Assistée par Irina, la mère de la jeune femme, qui joue le rôle d’interprète et traduit les cours de français. Une aide précieuse pour ces Ukrainiens habitués à l’alphabet cyrillique. « C’est difficile car les lettres de votre alphabet sont différentes des nôtres, cela me rappelle mes cours quand j’étais plus jeune » explique Vladimir. Un premier pas vers l’intégration pour ce couple, qui espère rapidement pouvoir trouver du travail.

Les enfants aussi

Les deux enfants du couple sont eux aussi en plein apprentissage. Ils ont débuté à l’école dès leur arrivée. Scolarisés en maternelle et en classe élémentaire, tous les deux savent déjà compter et se présenter. Une aide précieuse pour leur intégration dans la cour de récréation. En France, au moins 800 enfants réfugiés sont à ce jour inscrits dans des établissements scolaires.