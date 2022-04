Dans les Alpes-Maritimes, une coiffeuse offre des coupes gratuites aux réfugiées ukrainiennes

Un moment de bien-être pour faire oublier les douleurs de la guerre. À Villeneuve-Loubet, dans le département des Alpes-Maritimes, une coiffeuse et coloriste a décidé de redonner le moral à des réfugiées ukrainiennes en leur offrant une coupe à titre gracieux. La prestation concerne une dizaine de femmes, invitées à faire une pause dans son salon de coiffure.

Myriam Karsenty est heureuse de pouvoir privatiser sa boutique pour apporter un peu de réconfort à ces femmes réfiugiées . "On peut les coiffer mais en même temps, on peut leur apporter une petite parenthèse de bien-être" affirme la gérante du salon.

Une solidarité féminine

Avec l'aide de son équipe, composée de bénévoles ce jour là, Myriam Karsenty a voulu aller plus loin pour aider ces femmes hébergées sur la commune de Villeneuve-Loubet : ella a organisé un repas gratuit et proposé à ses clientes habituelles de parrainer une réfugiée en déjeunant au restaurant. Une solidarité féminine partagée et approuvée par Svitlana, réfugiée et mère de trois enfants : "Cela me fait du bien. Quand je vois les gens ici, c'est très chaleureux et très agréable", s'exclame-t-elle.

Des actions concrètes, toujours dans l'idée de créer du lien entre Françaises et Ukrainiennes."On espère pouvoir les aider au maximum pour différentes choses, que cela soit pour l'administratif ou pour garder les enfants des réfugiées" prévoit déjà Sophie Thomas, marraine d'une réfugiée ukrainienne.