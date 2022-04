Dans les Alpes-Maritimes, des sacs à dos de survie pour aider les Ukrainiens

Un simple réchaud et un duvet peuvent devenir un bien précieux dans des situations extrêmes. Les milliers d’Ukrainiens de la ville deMarioupol le savent bien. Privés d’électricité et parfois d’eau potable, il est difficile pour les habitants de se nourrir et de vivre décemment. À des milliers de kilomètres de la ville en guerre, à Peillon dans les Alpes-Maritimes, l’association Mission Trekkeurs s’organise pour leur venir en aide. Les bénévoles remplissent des sacs à dos de produits de première nécessité et d’hygiène. “L’idée est venue quand on a vu les images à la télévision de toutes ces populations qui se déplacent avec des cabas, des sacs à roulettes sur des milliers de kilomètres”, explique Anne-Laure Carrega, la vice-présidente de l'association.

Du trek à la survie

L’association s’inspire de l’équipement de randonnée, pour garder le sac léger et facilement transportable par les habitants obligés de fuir. Gourde, vêtements chauds, couverture mais aussi chocolat et doudou pour les enfants. Le contenu de chaque sac est étudié pour répondre aux besoins des réfugiés. Les denrées et l’équipement sont fournis par les magasins de sport, mais aussi par les nombreux dons de particulier. “Franchement les gens, ils donnent, ils partagent, ils ont le cœur sur la main”, constate Martine, une bénévole.

130 sacs

Cette fois-ci, ce sont 130 sacs à dos qui seront acheminés à la frontière ukrainienne, pour ensuite être distribués à Marioupol. La ville est en proie à de violents affrontements depuis quelques semaines. Mais l’association peine à financer son activité, une cagnotte en ligne est ouverte pour les soutenir. Premier objectif : dépasser le palier des 2 000 euros.