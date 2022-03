Dans le Gers, la guerre en Ukraine préoccupe les entreprises et chamboule la campagne présidentielle

Dans le Gers, si la guerre en Ukraine est lointaine en termes de distance, les conséquences se font tout de même ressentir. C’est notamment le cas pour une richesse du département, l’Armagnac. Dans une entreprise, 10 000 bouteilles sont prêtes à être exportées, soit un total de 200 000 euros. Mais la commande est bloquée avec le conflit. Jérôme Delord, le patron, et ses 17 employés sont inquiets pour l’avenir.





Le traumatisme de la guerre

L’invasion russe a des répercussions sur la campagne présidentielle pour certains habitants. Sur un marché, un homme est favorable au report de l’élection, quand un autre souhaiterait avoir une armée européenne. Mais les combats rappellent aussi des souvenirs aux plus anciens, et bouleversent certains au plus profond d’eux-mêmes, particulièrement ceux qui ont été résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.