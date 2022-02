Crise en Ukraine : y a-t-il un risque de guerre imminent ?

La situation tendue entre la Russie et l'Ukraine fait craindre le pire. Mais tout peut-il basculer d'une heure à l'autre ? "Tout a déjà commencé à basculer. Il y a aujourd'hui une intensification des pressions de la Russie", explique Nicolas Tenzer, politologue et enseignant à Sciences Po, joint par visioconférence. "Nous avons vu des attaques des Russes et des forces dissimulées dans ces régions. Le régime russe multiplie les interventions. On peut donc imaginer une escalade nouvelle dans les prochains jours", poursuit-t-il.

Poutine s'est imposé

"Il y a une volonté claire de Poutine de remettre la main complétement sur ces territoires, de déclencher une offensive pour prouver qu'il est le plus fort et qu'il se moque de l'occident. (...) La Russie est le seul pays d'Europe qui commet des crimes de guerre", martèle Nicolas Tenzer. Et si les yeux du monde entier sont rivés sur Vladimir Poutine, ce n'est pas pour déplaire à l'actuel président russe : "Jusqu'à présent, il a toujours réussi à imposer son ordre du jour. Les Européens et les Américains sont en réaction face à lui".