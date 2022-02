Crise en Ukraine : une députée LREM accuse Joe Biden et Boris Johnson d'engendrer une "hystérie" dangereuse avec leurs discours

"L'hystérie engendrée par les discours de Joe Biden et Boris Johnson met plus en péril l'Ukraine que les 100 000 soldats russes à la frontière qui sont là depuis plusieurs mois", estime mercredi 2 février sur franceinfo une députée LREM de la Loire Valéria Faure-Muntian, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée. Le matin même sur France 2, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, déclarait que le danger d'une invasion russe de l'Ukraine était "clair et imminent".

Pour la députée de la majorité, Jean-Yves Le Drian "est sur la réserve, il dit quand même qu'il n'y a pas de signe d'intention de Poutine d'attaquer et que le dialogue se poursuit. La diplomatie doit réussir à sortir de cette crise et justement il faut éviter que l'Ukraine implose suite à la montée de toute cette diplomatie menaçante".

À la question de savoir ce que l'Ukraine attend de la France, la députée répond qu'elle "attend une défense, une protection". "Les Ukrainiens souhaitent intégrer l'Occident : l'Union européenne, l'Otan, affirme Valéria Faure-Muntian. Depuis plusieurs semaines, les Ukrainiens se rendent compte qu'ils sont un pion dans un jeu d'acteurs et que ça leur porte préjudice sur leur sol. Le retrait des familles de diplomates britanniques et américains a engendré la chute de la monnaie et donc des perturbations économiques. Si ça continue c'est bien l'Ukraine qui va souffrir de ces gesticulations".