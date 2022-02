Crise en Ukraine : les Etats-Unis et l'Europe prêts à intervenir en cas d'offensive russe

Entre Russes et Occidentaux, le sort de l’Ukraine et l’avenir de la paix dans l’Union européenne ne tient qu’à un fil. La Russie continue d’entraîner ses troupes aux frontières de l’Ukraine. Pour les États-Unis, une attaque est possible à tout moment et promet de lourdes sanctions si cela arrive. L’Allemagne campe sur les mêmes positions. "La Russie ne pourrait plus importer des produits de première nécessité, des produits industriels dont elle a cruellement besoin en Occident et elle ne pourrait plus exporter (...) Ce serait véritablement une catastrophe", précise Frédéric Encel, professeur à Sciences Po Paris.

L'OTAN refuse de se plier

Cependant, selon un ambassadeur en Europe, la Russie se moque de ses sanctions. Pour Pierre Servent, consultant défense, la Russie a "une volonté de dominer l’étranger proche". Des exigences auxquelles l’OTAN refuse de se plier. Mais une discussion large serait possible "sur les problématiques de sécurité en Europe".