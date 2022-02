Crise en Ukraine : "le monde s'inquiète", prévient Jean-Yves Le Drian

Le 20 Heures reçoit, mardi 22 février, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, afin de l'interroger sur la crise en Ukraine. En 24 heures, la bascule a été nette : l'OTAN s'attend ce soir à une attaque d'envergure, et Washington veut muscler sa riposte contre le début d'une invasion.

"La situation reste très grave. Il y a maintenant 140 000 soldats russes aux frontières de l'Ukraine", explique le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, présent mardi 22 février, sur le plateau du 20 Heures. Une situation rendue encore plus grave "après les décisions du président Poutine concernant l'instauration de deux républiques fantoches (...) et le fait que, désormais, les forces militaires russes peuvent venir dans ces territoires auto-proclamés républiques", poursuit le ministre.

De premières sanctions

"Les sanctions commencent à être prises", assure toutefois Jean-Yves Le Drian. Elles ont été annoncées par l'Europe dans la journée, ainsi que les Etats-Unis, et visent toutes la Russie. Vladimir Poutine est décrit comme un président "en permanence dans l'ambiguïté" par le ministre. Interrogé sur la possibilité que le conflit en Ukraine devienne un conflit mondial, Jean-Yves Le Drian a déclaré : "Le monde s'inquiète".