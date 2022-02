Crise en Ukraine : la menace russe de plus en plus présente

D. Schiengler, D. Olliéric, C. Kenck, I. Rodneva, P-M. De la Foata

Mercredi 23 février, l’Ukraine a multiplié les préparatifs face à l’invasion russe et rappellé les réservistes de l’armée. L’ONU redoute une nouvelle crise des réfugiés, avec 5 millions de personnes qui pourraient se déplacer.

Depuis le 21 février, les bombardements sont le quotidien des habitants du Donbass. Entre les pro-russes et les forces ukrainiennes, le combat s’intensifie d’heure en heure. Sur la ligne de front dans les tranchées, une effigie à l’image de Vladimir Poutine est criblée de balles, signe du regain de tension. Devant une telle escalade, l’Ukraine a déclaré l’état d’urgence et appellé tous ses réservistes à se tenir prêts. "La Russie est pourrie. L’Ukraine doit prospérer, c’est pour ça que je suis là, je veux que ma femme et ma fille puisse vivre en paix", déclare un soldat ukrainien.

"L’avenir de la sécurité européenne se joue en ce moment même"

Les États-Unis continuent les négociations à distance, mais en vain. Toutes tentatives de dialogue ont échoué. Le président ukrainien a lancé un appel aux occidentaux en leur rappelant que "l’avenir de la sécurité européenne se joue en ce moment même". Dans les rues du pays, la fébrilité se fait sentir. "Nous ferons tout pour défendre notre pays si c’est nécessaire", affirme une ukrainienne.