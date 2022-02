Crise en Ukraine : "Emmanuel Macron est totalement inexistant sur la scène internationale", déplore Christian Jacob

"Que de temps perdu ! Vous vous rendez compte que le président de la République française, voilà plus de deux ans et demi qu'il n'a pas rencontré le président russe", a déploré Christian Jacob, président des Républicains, ce vendredi sur franceinfo, alors que l'Elysée a annoncé que le président de la République rencontrerait Vladimir Poutine lundi à Moscou puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi à Kiev. "Emmanuel Macron est totalement inexistant sur la scène internationale, on va d'échec en échec tout simplement parce qu'il n'a pas su entretenir ce réseau relationnel avec les chefs d'Etat et de gouvernement comme l'ont fait tous ses prédécesseurs", a-t-il ajouté.

"L'Ukraine n'a rien à faire dans l'Otan"

Il n'y a "aucune initiative du président de la République française", "c'est invraisemblable", dénonce Christian Jacob. Pour lui, "l'Ukraine n'a rien à faire dans l'Otan. (...) De la même manière que lorsqu'on avait ouvert le débat sur l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, pour moi l'Ukraine n'a rien à voir avec l'Union européenne." Le patron du parti LR regrette qu'"on ait coupé tout dialogue avec la Russie. Et effectivement, c'est dur à reconstruire aujourd'hui." Pour lui, "on est très loin des initiatives de Nicolas Sarkozy en 2008 sur la Géorgie où le contact a toujours été maintenu avec le président russe".

Pour Christian Jacob, "être en contact direct" avec Vladimir Poutine, "cela ne veut pas dire être d'accord sur tout (...) Simplement la France a un rôle privilégié qu'elle a toujours su joué et qui n'est plus joué depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République". "Il va de rodomontade en rodomontade, mais une fois que le verbe a été haut, l'action est nulle", lance Christian Jacob.

Le président des Républicains a aussi fortement critiqué la gestion d'Emmanuel Macron sur le dossier malien, alors que l'ambassadeur français a été expulsé du pays. "La France ne peut pas être humiliée", a-t-il déclaré, ajoutant que l'on ne doit pas pour autant quitter le Sahel.