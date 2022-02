Crise en Ukraine : des volontaires étrangers s'investissent auprès de l'armée ukrainienne

Les armes sont factices, mais les civils bien présents pour apprendre les rudiments de l'art de la guerre. Pour les encadrer, quatre Américains, arrivés il y a quelques jours de Caroline du Sud, ou de Californie (États-Unis). William était médecin dans l'armée, il vient au nom du combat pour la liberté. "C'est à cause de cette agression russe, c'est un enfer, je suis là pour les aider comme je peux", confie-t-il.

Des renforts venus du monde entier

Des Américains, des Anglais, des Israéliens, et bientôt des Français : ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre la Légion géorgienne. Les Géorgiens sont sous contrat ponctuel avec l'armée ukrainienne. Aujourd'hui en formation, ils seront peut-être demain sur la ligne de front. Ces hommes et femmes ont de 18 à 60 ans. Ils sont professeurs de mathématiques, artistes, ouvriers ou comptables. Les Géorgiens, qui ont combattu les Russes en 2008, aident aujourd'hui les civils ukrainiens à se préparer au pire.