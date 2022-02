Crise en Ukraine : de nombreux expatriés français ont déjà quitté le pays

Max et sa femme viennent d’apprendre que la France recommandait à ses ressortissants de quitter l’Ukraine. Mais pour eux, la décision est déjà prise : ils restent. Max a 25 ans, il travaille dans l’informatique. Il espère encore une solution diplomatique. "Même s’il y avait une invasion réelle, je ne pense pas que ma vie serait en danger à Kiev", assure-t-il. Christophe, lui, tient une pâtisserie française à Kiev. Malgré les 150 000 Russes aux portes du pays, il choisit de rester. "On imagine tous les scénarios, on se prépare mentalement, on fait quelques petites réserves", déclare-t-il.

Le sentiment d’une guerre toute proche

De nombreux Français ont déjà quitté le pays. Un professeur à l’école française avait prévu de partir en vacances. Il compte les heures avant le décollage. "Je peux affirmer que certains amis, plus sereins que moi, commencent un petit peu à paniquer", confie-t-il. Ces derniers jours à l’aéroport de Kiev, des Français quittaient déjà le pays, avec le sentiment d’une guerre toute proche.