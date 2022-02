Crise en Ukraine : ces ados ukrainiens qui participent à l’effort militaire

Encore mineurs et déjà au cœur des tensions entre l’Ukraine et la Russie. Dans le sud-est de l’Ukraine, à proximité de la ligne de front, chez ces adolescents, l’angoisse de la guerre est omniprésente. Alors, pour tenter de calmer leurs cauchemars, ils apprennent à se préparer en cas d’invasion.

"Les enfants essayent de soutenir les défenseurs du pays"

"Nous aidons les militaires à nettoyer ces tranchées et ces positions afin qu’ils puissent les prendre en cas de bombardement ou d’attaque russe et qu’ils protègent le village et le pays", confie Mikhaïlo Anopa, un adolescent ukrainien. Creuser des tranchées, aménager des abris, obturer les fenêtres… ces jeunes garçons et filles, tous élèves d’un centre de réhabilitation pour orphelins et enfants défavorisés, sont encadrés par ce pasteur. "Les enfants essayent de soutenir les défenseurs du pays autant qu’ils le peuvent", précise Guennadi Mokhnenko.