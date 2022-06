Crise alimentaire : l'ONU appelle à ne pas imposer des restrictions à l'exportation de nourriture

Cette lettre ouverte est signée par la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Michelle Bachelet et Rebeca Grynspan, la secrétaire générale de la Cnuced, organe des Nations unies chargé du commerce et du développement.

Deux dirigeantes onusiennes ont appelé, lundi 13 juin, les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ne pas imposer de restrictions aux exportations de nourriture. Objectif : éviter le risque de grave crise alimentaire que fait planer sur le monde entier l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les ministres des pays membres de l'OMC se réunissent cette semaine à Genève (Suisse).

"La guerre en Ukraine inflige de terribles souffrances au peuple ukrainien et a augmenté le risque de faim et de famine pour des dizaines de millions de personnes qui sont sur le point de devenir ou sont déjà en situation d'insécurité alimentaire", écrivent la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Michelle Bachelet et Rebeca Grynspan, la secrétaire générale de la Cnuced, organe des Nations unies chargé du commerce et du développement.

La dirigeante de l'OMC a déjà lancé un appel en ce sens

Elles demandent aux pays de l'OMC de "s'abstenir d'imposer des restrictions aux exportations sur les denrées alimentaires essentielles achetées par les pays les moins avancés et par les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, ainsi que sur celles achetées par le Programme alimentaire mondial à des fins humanitaires".

Fin mai, la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala avait elle aussi appelé à limiter les restrictions aux exportations. L'un des derniers pays à avoir pris ce type de mesures est l'Inde, qui a annoncé un plafonnement de ses exportations de sucre à partir du 1er juin, après déjà une interdiction de celles de blé. Une des attentes fortes de la Conférence ministérielle de l'OMC est justement l'adoption d'un texte sur les restrictions aux exportations et la sécurité alimentaire.