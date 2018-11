Mer d'Azov : tensions entre la Russie et l'Ukraine

La scène d'abordage a été filmée depuis la cabine de commandement d'un navire russe. Le bateau fonce délibérément sur une vedette militaire ukrainienne. Trois navires ukrainiens voulaient rentrer en mer d'Azov. La marine russe les a arraisonnés et a blessé six hommes, en faisant usage de ses armes en réponse à une violation supposée de ses eaux territoriales. L'incident s'est passé aux abords de la Crimée, source de discorde entre l'Ukraine et la Russie, depuis son annexion en 2014.

Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence

Il y a six mois, Moscou (Russie) a inauguré un pont qui désenclave la péninsule rattachée. Il permet aussi de barrer l'entrée de la mer d'Azov, comme dimanche 25 novembre, avec un pétrolier stationné entre les arches pour empêcher le passage. En réponse, dans les rues de Kiev (Ukraine), des manifestants s'en sont pris à l'ambassade de Russie. "Cet événement est un acte d'agression", dénonce Petro Porochenko, le président ukrainien. La Russie se défend en accusant l'Ukraine de méthodes dangereuses. À cette heure, les trois navires ukrainiens sont toujours retenus. L'ONU vient de réunir en urgence son Conseil de sécurité.