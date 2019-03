Eurozapping : triste St-Patrick en Irlande du Nord, 5e anniversaire de l'annexion de la Crimée

La Saint-Patrick endeuillée en Irlande du Nord. Trois personnes sont mortes dans une discothèque près de Belfast. Des jeunes ont été piétinés dans une bousculade. L’enquête devra déterminer comment ce mouvement de foule a pu se produire.

Un Syrien jugé en Allemagne après un meurtre. En août dernier, des manifestations d'extrême droite avaient dégénéré en chasse aux migrants à Chemnitz après le meurtre par arme blanche d'un Allemand en pleine rue. Le procès d'un Syrien, qui clame son innocence, a débuté lundi 18 mars. Celui qui est considéré comme le principal auteur des faits, un Irakien, a quitté l'Allemagne.

Vladimir Poutine fête les cinq ans de l'annexion de la Crimée. Il a été acclamé avant un concert géant. Le président russe s'est rendu en Crimée en conquérant, offrant deux centrales électriques pour asseoir sa popularité dans cette province qu'il a arrachée à l'Ukraine il y a cinq ans. Malgré le tollé international, la Russie a construit ce pont pour pérenniser son lien avec la Crimée.

Des Harley sur la neige en Italie. Moins maniables que les skis, mais plus rapides et toujours aussi vrombissantes, des motos Harley Davidson sont parties à l'assaut de la montagne. Mais la poudreuse, traîtresse, en a mis plus d'une au tapis.

