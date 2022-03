Covid-19 : les contraintes sanitaires ont-elle été levées trop tôt ?

Dans les pharmacies françaises, il y a de nouveau affluence pour se procurer des tests. "Depuis les vacances de février, on avait une vingtaine de tests par jour, là on est reparti vers 40-50. Et dans ces tests-là, on a presque 80 % de positifs", déclare Céline Peronne, pharmacienne à Amiens (Somme). L'Organisation mondiale de la santé estime, mardi 22 mars, qu'un rebond épidémique est en cours, et que le port du masque a été abandonné trop tôt.

90 000 contaminations le 22 mars

Le pic de contaminations a atteint son sommet le 25 janvier, avec plus de 366 000 cas par jour. Le 4 mars, il tombait au plus bas avec 52 000 cas par jour. Mardi 22 mars, le chiffre frôle les 90 000. Avec ou sans masque, le Covid-19 demeure une préoccupation. "Ma famille garde le masque, on se protège entre nous", dit une jeune femme. Pour l'instant, la reprise de l'épidémie n'affecte pas les services de réanimation des hôpitaux, qui surveillent l'évolution.