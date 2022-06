Consommation d’énergie : alerte pour cet hiver

Pénurie et flambée des prix menacent l’hiver 2022. Dans une tribune, les trois patrons de TotalÉnergies, EDF et Engie appellent les Français à réduire leur consommation de carburant, de pétrole, d’électricité et de gaz. Une alarme nuancée par le monde associatif.

Ils lancent un appel d’urgence inédit. Dans une tribune publiée dimanche 26 juin, les patrons d’Engie, d’EDF et de TotalÉnergies appellent les Français à réduire immédiatement leur consommation de pétrole, gaz et électricité. "L’effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte", estiment les signataires. Une nécessité selon eux afin d’éviter une pénurie d’énergie l’hiver prochain. Avec la guerre en Ukraine, le gaz russe vient à manquer et les importations d’autres pays ne compensent pas totalement ce manque. La production d’électricité est aussi sous tension car plusieurs réacteurs nucléaires sont actuellement en maintenance.



Un effort à partager selon des associations

Des astuces très simples existent. Par exemple, il faut penser à dégivrer le congélateur, couvrir les casseroles permet d’économiser 25 % d’électricité et le programme éco du lave-vaisselle 45 % d’économie. Réduire le chauffage d’un 1° C dans la chambre permet de baisser de 7 % la consommation d’énergie. Pour les associations environnementales, cet effort doit être partagé, ces dernières estimant que l’État, les collectivités et les entreprises doivent mettre en place les actions nécessaires.