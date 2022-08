A cause de la guerre en Ukraine, le nombre de naissances prématurées augmente

C'est l'une des nombreuses conséquences de la guerre en Ukraine. Le conflit a provoqué une augmentation des naissances prématurées dans les centres de santé, a annoncé l'agence de santé mondiale Unitaid, mardi 9 août. L'invasion russe en Ukraine "augmente le niveau de stress des femmes enceintes, ce qui conduit à une augmentation du nombre de naissances prématurées signalées", a expliqué un porte-parole de l'agence, Hervé Verhoosel, lors d'une conférence de presse à Genève.

The war in #Ukraine has increased the number of premature births. Premature babies are more likely to suffer from complications that require oxygen for treatment. Health agency @UNITAID has provided hundreds of life-saving devices to hospitals across Ukraine. pic.twitter.com/nGyHsZiyTb