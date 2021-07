Législatives en Bulgarie : les électeurs de retour aux urnes pour sortir de l'impasse politique

Ils glissent leur bulletin dans l'urne pour la deuxième fois en trois mois. Les Bulgares ont commencé à voter dimanche 11 juilet, avec l'espoir que ces législatives aboutissent enfin à la formation d'une coalition stable après une décennie de pouvoir du conservateur Boïko Borissov. L'ancien Premier ministre, arrivé en tête du précédent scrutin avec 26% des voix mais fragilisé par les protestations massives de l'an dernier, n'avait pu trouver de partenaire pour gouverner.

Depuis, le dirigeant de 62 ans a perdu du terrain, face au flot de révélations quasi quotidiennes du gouvernement intérimaire sur la corruption qui gangrène ce pays le plus pauvre de l'Union européenne. Il a aussi été ébranlé par l'annonce de sanctions américaines contre des oligarques, que ses détracteurs l'accusent d'avoir protégés.

Acculé, Boïko Borissov, ancien garde du corps qui a marqué de sa longévité l'histoire post-communiste bulgare, a encore dénoncé vendredi soir, lors d'une réunion électorale, "la terreur et la répression" exercées selon lui par la nouvelle administration.

Des électeurs soudoyés

Selon les derniers sondages, son parti Gerb se trouve au coude-à-coude, voire dépassé par la formation anti-système de l'animateur de télévision et chanteur Slavi Trifonov, 54 ans, qui avait créé la surprise en se plaçant deuxième en avril (17,6%). Tous deux sont à présent crédités de 20 à 21% des voix.

Pour ce nouveau scrutin, des machines à voter ont été installées dans la plupart des bureaux en vue de limiter la fraude. Le cabinet intérimaire s'en est aussi pris à une vieille pratique, celle de l'achat de voix par les partis politiques, qui concerne entre 5% et 19% des suffrages, selon l'ONG Anticorruption Fund.

Plus de 900 personnes ont ainsi été interpellées ces dernières semaines car elles auraient tenté de soudoyer des électeurs, notamment dans les milieux défavorisés, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Boïko Rachkov. Il leur était proposé, en échange de leur voix, "du bois de chauffage, des paquets de farine et de lentilles, ou encore des sommes d'argent - entre 20 et 50 leva (10 à 25 euros)".