VIDEO. Jean Pisani-Ferry : "Tout ce qui est prélevé avec la taxe carbone doit être rendu"

Le 29 mars à 23h59, le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, est-ce que c'est réaliste ?

"Non ce n'est pas réaliste. Il n'y a toujours pas de vote au parlement sur les conditions de cet accord de sortie, l'accord négocié par Theresa May a été rejeté deux fois au parlement. Elle va le présenter une troisième fois en espérant que cette fois-ci il va passer" répond Jean Pisani-Ferry.

Un délai est inévitable, est-ce que la France peut s'y opposer ?

"Oui. Ce que disent les autres États européens c'est qu'ils veulent bien accorder un délais mais à condition de savoir ce que les anglais vont en faire. Si le parlement rejette une nouvelle fois cet accord cela provoquera une crise politique et là on sera face à une situation beaucoup plus compliquée" souligne l'économiste.

La taxe carbone est à nouveau relancée dans le débat public, une étude propose de redistribuer les recettes de cette taxe aux 50% des ménages les plus modestes. Qu'en pensez-vous ?

"Je pense que c'est cela qu'il faut faire. Il faut compenser les effets de la taxe, que cela donne le choix aux gens de transformer leurs manière de vivre. Il ne faut pas que cette taxe soit une recette net pour l'Etat. Tout ce qui est prélevé par la taxe doit être rendu" estime Jean Pisani-Ferry.

La question AFP : La réforme des retraites pourrait-elle faire l'économie d'un relèvement de l'âge légal de départ ?

"Je pense qu'il ne faut pas changer l'âge légal" répond l'économiste.

