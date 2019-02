VIDEO. Brexit : "Le 'no-deal' est une possibilité, pas encore une probabilité", affirme Michel Barnier

"Il n’est pas exact de dire que le plus probable est le 'no deal'. C’est une possibilité, ce n’est pas encore une probabilité", a affirmé mercredi 27 février sur franceinfo Michel Barnier, négociateur en chef de l’Union européenne, à quelques semaines de la date fatidique du 29 mars sur la sortie du Royaume-Uni.

"Je fais tout, comme négociateur, avec mes équipes, le soutien des 27 chefs d’Etat, du Parlement européen, pour précisément aboutir à un deal, a-t-il martelé. Et je fais tout pour que l’accord que j’ai négocié en leur nom, avec Theresa May et pas contre elle, soit approuvé par la Chambre des communes."

Selon Michel Barnier, il "reste une vraie possibilité". "Nous travaillions actuellement, [mardi] encore, avec les négociateurs au plan technique", a-t-il indiqué. Michel Barnier multiplie les rencontres. "J’ai revu Theresa May, et elle a rencontré le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker il y a encore deux jours", a-t-il précisé.