UE : Gérald Darmanin met en garde contre "les démagogues" comme Marine Le Pen qui peuvent mettre un pays "dans la mouise"

"On s'aperçoit que quand on écoute trop les sirènes de la facilité, quand on écoute trop le miel donné par quelques démagogues, dont Mme Le Pen fait malheureusement partie, on met son pays dans la mouise", a estimé jeudi 14 mars sur franceinfo le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, mettant en garde contre les "arguments qui conduisent au Brexit et qui mettent la chienlit dans des pays amis". La présidente du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen est l'invitée de "L'émission politique" jeudi soir sur France 2. Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, lui apportera la contradiction.

Mme Loiseau, j'espère et je sais qu'elle arrivera à convaincre les Français ce soir que Mme Le Pen est une forme aussi de Victor Lustig. Gérald Darmanin à franceinfo

Le ministre de l'Action et des Comptes publics avait auparavant comparé le président du parti Les Républicains Laurent Wauquiez à "cet imposteur qui pensait faire croire à tout le monde qu'il pouvait vendre la Tour Eiffel". Selon lui, Marine Le Pen est "d'une grande mauvaise foi, elle travaille assez peu" mais "elle a par ailleurs des avantages de femme politique importants qui fait que c'est une débatteuse assez efficace."