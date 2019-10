Royaume-Uni : Sky News lance une chaîne d'information sans Brexit

Quand les chaînes de télé s'adaptent à la lassitude des Britanniques pour le Brexit. Le groupe de télévision Sky a lancé, mercredi 16 octobre, une nouvelle chaîne d'information qui couvrira toutes les actualités... sauf le Brexit. Baptisée "Sky News Brexit-Free", la chaîne a commencé à diffuser à 17 heures (18 heures à Paris) et émettra pendant cinq heures du lundi au vendredi, de 17 heures à 22 heures.

Cette nouvelle chaîne a été créée notamment à la suite d'un récent sondage montrant que 30% des Britanniques ne s'informaient pas du tout, 70% d'entre eux invoquant leur frustration autour de l'interminable saga de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 31 octobre.

Sick of Brexit? Do you want your news Brexit-free?



Tune in to the new Sky News pop-up channel which launches today at 5pm.



You can find it on Channel 523.



