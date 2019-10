DIRECT. Brexit : un sommet européen de la dernière chance pour éviter un divorce sans accord

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: "La cohésion des 27 s'explique aussi par le fait que le rapport de force leur est favorable. Le contexte de négociations leur a rappelé que l'union fait leur force, que leur poids économique et commercial commun leur donne un atout dans les discussions aussi bien avec le Royaume-Uni qu'avec les puissances extérieures.Le contraste entre cette unité et la désunion intérieure au Royaume-Uni est frappant."



En 2016, les observateurs se demandaient si le vote des Britanniques risquait d'entraîner le démantèlement de la construction européenne. Trois ans plus tard, c'est le contraire qui est arrivé, explique Thierry Chopin à franceinfo.

: Le projet européen est-il mis en péril par le Brexit ? Quel avenir en commun pour les 27 Etats membres restants ? En 2016, certains prédisaient une vague de référendums similaires dans d'autres pays très eurosceptiques : pourquoi cela ne s'est-il pas concrétisé ? Pour répondre à ces questions, j'ai interrogé un politologue et conseiller d'un think tank pro-européen, Thierry Chopin.

: Plus de trois ans après le vote des Britanniques, le feuilleton Brexit semble enfin toucher à sa fin – en théorie, le Royaume-Uni doit sortir de l'UE le 31 octobre. Les interminables négociations ont plongé le pays dans le doute, et entaché sérieusement l'image de sa classe politique. Mais on parle moins de ses conséquences sur le reste de l'UE.

: Le sommet européen qui se tient aujourd'hui et demain est théoriquement le dernier avant le divorce entre Londres et l'UE, prévu le 31 octobre.

: Où en sont les négociations autour d'un accord pour le Brexit ? C'est encore flou. Le négociateur de l'UE Michel Barnier a constaté hier soir de "bons progrès", mais ajouté : "Le travail se poursuit." Plusieurs sources diplomatiques européennes ont indiqué attendre désormais un feu vert de Londres, tandis qu'à Londres, on assure qu'il "y a des obstacles qui subsistent à Bruxelles".

Les négociateurs européens et britanniques ont travaillé jusqu'à la dernière minute avec l'espoir de présenter un accord sur le Brexit au sommet qui s'ouvre aujourd'hui, au risque de faire passer au second plan le sujet brûlant de l'offensive turque en Syrie.



Le vice-président américain Mike Pence, dépêché par Donald Trump en Turquie, va tenter d'arracher un cessez-le-feu au président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a sommé les forces kurdes de déposer les armes et de se retirer du nord de la Syrie.



Marc Dutroux est-il encore dangereux ? La justice belge rouvre aujourd'hui son dossier pour examiner une demande d'expertise psychiatrique déposée par les avocats du pédophile emprisonné depuis 23 ans, dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle.



Le boxeur américain Patrick Day, dans un état critique depuis un violent K.O. samedi soir, est mort à 27 ans, des suites de sa lésion cérébrale.