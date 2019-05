Royaume-Uni : plusieurs personnalités politiques pro-Brexit attaquées avec des milk-shakes

Après la tarte à la crème, le milk-shake. Cette boisson au lait est en passe de venir un outil de campagne pour certains Britanniques inquiets de la montée de la droite nationaliste pro-Brexit à l'approche du scrutin européen. Actuellement en tête des sondages, le patron du Parti du Brexit, Nigel Farage, en a fait les frais lors d'un déplacement à Newcastle (Royaume-Uni), lundi 20 mai.

Le candidat était en train de marcher dans la rue, accompagné de son équipe et de journalistes, quand un homme a soudain surgi en lui lançant un milk-shake, selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux, avant d'être vivement écarté par un membre de son entourage. "Emmenez [Nigel Farage], ramenez-le à la voiture !" lance ce dernier, tandis que la police intervient pour interpeller le lanceur. "Je ne savais pas que [Nigel Farage] était en ville. Je pensais que c'était ma seule chance [de l'avoir]", a ensuite déclaré l'homme de 32 ans, cité par l'agence britannique Press Association.

Les images montrent Nigel Farage passablement énervé, le costume partiellement recouvert de milk-shake, semblant sermonner son service de sécurité, lui reprochant de ne pas avoir pu empêcher l'incident. Sur Twitter, le candidat l'a attribué aux opposants du Brexit qui "se sont radicalisés, au point qu'il est devenu impossible de mener une campagne normale".

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.



For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.