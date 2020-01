Royaume-Uni : le Premier ministre annonce qu'il augmentera le salaire minimum

Cela ressemble à un cadeau de Noël, mais c'est surtout une stratégie pour séduire l'électorat populaire qui l'a conforté au 10 Downing Street il y a moins de trois semaines. Boris Johnson vient d'annoncer que le salaire minimum outre-Manche atteindra la barre des 10 euros brut en avril prochain, au niveau du SMIC français ; soit une augmentation de 6,2 %, 4 fois plus que le taux d'inflation actuel. Un geste fort et assumé avant le Brexit.

J-30 avant le Brexit

Cette revalorisation concerna tous les travailleurs de plus de 25 ans. Outre-Manche, 2,8 millions de Britanniques touchent actuellement le salaire minimum. Après plus de dix ans de politique d'austérité et de coupes budgétaires imposées par son propre camp conservateur, Boris Johnson a promis lors de sa campagne de mettre fin à cette spirale en investissant massivement dans certains services publics comme l'hôpital ou la police. À 30 jours du déclenchement du Brexit, Boris Johnson tient à rassurer la population : avec cette annonce, parmi d'autres, il entend convaincre les Britanniques qu'ils ne vivront pas forcément moins bien une fois sortis de l'Europe.

