Royaume-Uni : le jour du Brexit est arrivé

Exit le drapeau bleu étoilé de l'Europe, place à l'Union Jack. Londres (Royaume-Uni) se prépare à un jour historique. Sans surprise, les quotidiens titrent tous sur le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. "Oui, on l'a fait !", félicite le Daily Express. "Petite île", se désole The Guardian. Le Brexit divise toujours les Britanniques. Devant le lycée français Charles de Gaulle, les étudiants font contre mauvaise fortune bon cœur. "C'est juste le début d'une autre étape qui risque d'être longue aussi. On verra bien", réagit une parent d'élève.

Les Britanniques commençaient à s'impatienter

À Douvres, une ville qui ne vit que des échanges avec la France et les Européens, l'avenir inquiète les commerçants. Dans l'un des pubs de la ville, le Brexit ne déchaîne plus les passions. Il était juste temps que ça arrive. Le mariage, souvent houleux, aura duré quarante-sept ans. Il faudra maintenant trouver une nouvelle forme d'union.

Le JT

Les autres sujets du JT